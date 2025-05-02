تقدم البلشي بـ 1468 صوتا على منافسه سلامة بـ 1172 في عشر لجان بانتخابات الصحفيين

أشارت المؤشرات الأولية لفرز 10 لجان على منصب نقيب الصحفيين إلى تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي بـ ١٤٦٨ صوتًا فيما حصل منافسه الأبرز ١١٧٢ صوتًا.

الحساب الختامي لنقابة الصحفيين

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025 م.



اعتماد الحساب الختامي

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

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