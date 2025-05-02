الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والخلود في الدوري السعودي

القادسية
القادسية

أعلن فريقا القادسية والخلود، تشكيل فريقيهما للمباراة التي من المقرر ان تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

تشكيل القادسية أمام الخلود 

تشكيل القادسية جاء كالتالي:
حراسة المرمى: كاستيلس.
خط الدفاع: ألفاريز – ناتشو – ذكري – أبو الشامات.
خط الوسط: العمار – إيكي – بويرتاس – نانديز.
خط الهجوم: كينونيس – أوباميانج.

تشكيل الخلود أمام القادسية 

تشكيل الخلود جاء كالتالي:
حراسة المرمى: جروهي.
خط الدفاع: حمدان – جيومبر – ويليام – الهوساوي.
خط الوسط: السفري – كولادو – ندورام.
خط الهجوم: صوعان – موليكا – الهمامي.

ترتيب الخلود والقادسية في الدوري السعودي 


القادسية يدخل اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 56 نقطة،  أما الخلود، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة. 

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