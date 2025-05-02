التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والخلود في الدوري السعودي

أعلن فريقا القادسية والخلود، تشكيل فريقيهما للمباراة التي من المقرر ان تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

تشكيل القادسية أمام الخلود

تشكيل القادسية جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ألفاريز – ناتشو – ذكري – أبو الشامات.

خط الوسط: العمار – إيكي – بويرتاس – نانديز.

خط الهجوم: كينونيس – أوباميانج.

تشكيل الخلود أمام القادسية

تشكيل الخلود جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: حمدان – جيومبر – ويليام – الهوساوي.

خط الوسط: السفري – كولادو – ندورام.

خط الهجوم: صوعان – موليكا – الهمامي.

ترتيب الخلود والقادسية في الدوري السعودي



القادسية يدخل اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، أما الخلود، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.