الجمعة 02 مايو 2025
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سياسة

قبل دقائق من غلق التصويت، إقبال كثيف للصحفيين على أطول عرس ديمقراطي بتاريخ النقابة

انتخابات الصحفيين،
انتخابات الصحفيين، فيتو

استمرت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في استقبال عمليات التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين قبل غلق باب التصويت.


انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

 وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.


اعتماد الحساب الختامي 

 

وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس 

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

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