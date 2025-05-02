اعترافات صادمة لعصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

أدلى 4 عاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات عصابة خطف الهواتف المحمولة بمصر القديمة



وقال المتهمون، إنهم كونوا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".



وأضاف المتهمون انهم استخدموا الدراجات النارية بدون لوحات معدنية لتنفيذ عملياتهم مستغلين عدم التوصل إليهم لعدم وجود لوحات معدنية للدراجات النارية.



وأكد المتهمون أنهم اتخذوا من منطقة مصر القديمة مقرا لهم لتنفيذ جميع عملياتهم الإجرامية في خطف الهواتف المحمولة.

وتابع المتهمين، انهم عقب تنفيذ عمليات خطف الهواتف المحمولة يقوموا ببيعها لدى عميلهم مقابل مبالغ مالية.

خطف الهواتف المحمولة بمصر القديمة

كان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" حال استقلاله سيارة بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية ".



وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيء النية" (عاطل "له معلومات جنائية")، وبحوزته (عدد من الهواتف المحمولة "من متحصلات وقائع سرقة من بينهم الهاتف المحمول المبلغ بسرقته").

وبمواجهته أقر بأن تلك الهواتف متحصل عليها من المذكورين ومتهمين آخرين (عاطلين) تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية " بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما للهواتف المضبوطة بإستخدام تلك الدراجة النارية.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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