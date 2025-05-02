الجمعة 02 مايو 2025
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سياسة

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تقرر مد التصويت ساعة (فيديو وصور)

انتخابات الصحفيين،
انتخابات الصحفيين، فيتو

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، مد فترة التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لانتخاب النقيب و٦ من أعضاء المجلس، حتى الثامنة مساءً.

 

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

وانعقدت الجمعية العمومية، اليوم؛ لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده

انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس 

 كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة

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انتهابات الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين
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