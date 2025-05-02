الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق اندلع في مخزن كاوتش بأوسيم

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

بدأ خبراء المعمل الجنائي في معاينة موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة، داخل مخزن إطارات سيارات بجوار مجلس مدينة أوسيم شمال الجيزة، وذلك للوقوف على أسبابه وظروف نشوبه.

وكان مأمور مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع الجمهورية.

 وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بثلاث سيارات إطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع الشمال.

وكشفت المعاينة الأولية عن اشتعال النيران في مخزن كاوتش ملاصق لمبنى مجلس المدينة، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

 

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المعمل الجنائي مدينة أوسيم الجيزة مركز شرطة أوسيم

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