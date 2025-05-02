وزير الثقافة يلتقي وزيري الخارجية والإعلام الهنديين على هامش قمة الوسائط 2025

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، لقاءين رسميين مع سوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، والسيد أشفاني فايشناو، وزير الإعلام والإذاعة بحكومة الهند، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والفنون، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وذلك بحضور السيد السفير كامل جلال، سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث سادت أجواء إيجابية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند، والرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

يأتي ذلك ضمن مشاركته في فعاليات القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية WAVES 2025، المقامة بمدينة مومباي بالهند .

وناقش الجانبان آفاق التعاون في تنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة، تشمل تنظيم أسابيع ثقافية، ومعارض فنية، وبرامج تبادل ثقافي تُبرز التراث الحضاري والهوية المتنوعة في البلدين، وتم التأكيد على أهمية إدماج الفنون البصرية، مثل التصميم والجرافيك والفن الرقمي، في الترويج والتسويق للمنتجات الثقافية، لما لها من قدرة على الوصول إلى جماهير أوسع بلغة بصرية معاصرة وجاذبة.

وتطرق الحوار إلى أهمية الابتكار في الصناعات الثقافية، خاصة من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية والوسائط التفاعلية في مجالات الإنتاج الفني، والنشر، والتعليم الثقافي. كما تم استعراض فرص التعاون في بناء منصات رقمية مشتركة للتعريف بالتراث والفنون، ودعم ريادة الأعمال الثقافية للشباب.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على أن الثقافة أصبحت أداة فعّالة للدبلوماسية الناعمة وبناء الجسور بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الابتكار الثقافي والتقنيات الحديثة هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات الإبداعية في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي يعقدها وزير الثقافة المصري على هامش المنتدى، في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها الدولي في المحافل الثقافية الكبرى، وبناء شراكات دولية مستدامة تدعم الرؤية الوطنية لدور الثقافة في التنمية الشاملة.

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