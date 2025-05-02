الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

صحة شمال سيناء: تقييم شامل لإدارة النفايات بمستشفى الشيخ زويد المركزي

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء

وجه الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بإجراء تقييم شامل لعمليات إدارة النفايات داخل مستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك في أعقاب ما تم تداوله مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نفايات طبية على بعض الطرق العامة في محيط مستشفى الشيخ زويد المركزي. 

وأوضح الدكتور أحمد أنه تم تكليف فريق عمل إدارة  النفايات الطبية بالمديرية باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وفورية لرفع هذه المخلفات من المناطق المذكورة بشكل كامل.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية أنه تم فتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على أسباب هذه النفايات  وتحديد المتسببين فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمحاسبتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات السيئة التي تضر بالصحة العامة.

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وأكد الدكتور بدر أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الصحة  العامة، مشيرًا إلى أن الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات مماثلة يساهم بشكل كبير في سرعة التدخل والتعامل معها. وناشد المواطنين بالتواصل وتقديم المعلومات التي تساعد في الحفاظ على صحة البيئة في محيط المؤسسات الصحية والمناطق السكنية.

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