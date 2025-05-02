الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يحقق رقما قياسيا جديدا بـ"فستانك الأبيض"

حسين الجسمي
حسين الجسمي

نجح المطرب حسين الجسمي، في تحقيق رقم قياسي جديد، في الساعات الماضية، بأغنية “فستانك الأبيض”، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة الأغنية ما يقرب من “8 مليون مشاهدة”، بعد أسبوع واحد من طرحها.

وكانت أغنية فستانك الأبيض، هي مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسه ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، وتسببت في بكاء ليلى زاهر خلال الحفل.

وأغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

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