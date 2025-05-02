عاشور: نسعى لاكتشاف ورعاية المواهب الثقافية والفكرية بين طلاب الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الجوانب الثقافية والفكرية لدى طلاب المعاهد والكليات، مشيرًا إلى حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

تنظيم اللقاء القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية للمعاهد العليا والكليات التكنولوجية

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور جودة غانم، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والطلاب، والسيد الصافوري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب، وأحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة "اللقاء القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية للمعاهد العليا والكليات التكنولوجية" للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

أُقيم اللقاء بمشاركة 171 طالبًا وطالبة من المعاهد العليا والكليات التكنولوجية بمختلف المناطق الجغرافية، بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب الثقافية، واكتشاف القيادات الطلابية المتفوقة ثقافيًا وفكريًا، وتم تنفيذ اللقاء على ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بالمسابقات الداخلية في المعاهد، ثم المنافسات الإقليمية، وأخيرًا اللقاء القمي الذي جمع أوائل المتسابقين على مستوى الجمهورية.

شملت المسابقات مجالات متنوعة، من بينها: القرآن الكريم (كاملًا، ونصفه، وجزء عم)، الأحاديث الشريفة، الخط العربي، الإلقاء، الخطابة، صحف الحائط، الإنشاد، والترانيم.

جاء اللقاء في إطار حرص الوزارة على دعم التبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف المناطق، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والإبداع الثقافي، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة وشاملة تلبي اهتمامات الطلاب وتفتح المجال أمام اكتشاف وصقل مهاراتهم.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات المختلفة، تقديرًا لإبداعهم وتفوقهم في المجالات الثقافية المتنوعة.

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