مد التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين لساعة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، لمدة ساعة أخرى، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين

بدأ الصحفيون في تمام العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها العادي الخامس الذي دعت إليه مجلس النقابة اليوم الجمعة 2 مايو.



انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) عضوًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

جدول أعمال الاجتماع العادي الخامس للصحفيين

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة

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