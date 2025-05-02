الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مد التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين لساعة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

انتخابات نقابة الصحفيين،
انتخابات نقابة الصحفيين، فيتو

 قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، لمدة ساعة أخرى، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين 

 بدأ الصحفيون في تمام العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها العادي الخامس الذي دعت إليه مجلس النقابة اليوم الجمعة 2 مايو.


انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

 وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) عضوًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

جدول أعمال الاجتماع العادي الخامس للصحفيين 

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

ممدوح عباس يوجه رسالة لرابطة الحكام بعد تعادل الزمالك والمصري

مفاجأة صادمة في مفاوضات الأهلي مع ماركو روزه

مدرب ألماني جديد يعتذر عن قيادة الأهلي

صدمة في الأهلي بعد انتهاء موسم هذا اللاعب

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من الرياح الشديدة

بعد شهرين من وفاة أخيه، الموت يفجع طارق الشناوي في شقيقه الثاني

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 2 مايو 2025 (آخر تحديث)

إسرائيل تقصف سفينة مساعدات متجهة إلى غزة في المتوسط (فيديو)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية التوبة من الغيبة وحكمها

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير قريبا

ماذا يقول ويفعل المسلم عند اشتداد الرياح

المزيد
الجريدة الرسمية