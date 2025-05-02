البلشي: الجمعية العمومية صاحبة الكلمة العليا ونقابة الصحفيين لن تدخل في صدام مع الدولة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، أن الجمعية العمومية هي "صاحبة الكلمة العليا والرأي الأعلى"، مشددًا على ضرورة احترام قراراتها.

جاء ذلك خلال تصريحاته عقب تسجيله في كشوف الجمعية العمومية، التي انعقدت صباح اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة.

وقال البلشي: "اليوم هو يوم الجمعية التي تقول كلمتها، وهو يوم للاحتفال والتقييم وتجاوز كل ما حدث خلال الشهرين الماضيين"، موضحًا أن التنافس الانتخابي بين المرشحين يختفي بمجرد الدخول تحت سقف النقابة وأضاف: "رسالتي للجمعية العمومية هي أن حضوركم مهم، واختياركم هو علامة الطريق للمرحلة المقبلة".

وأشار البلشي إلى أن الجمعية العمومية تمثل مصدر القوة الحقيقي لأي نقابة، محذرًا من أن تجاهل هذه القوة الجماعية يُفقد النقيب أهم أدواته التفاوضية مع الدولة، وأكد أن "النقابة لن تدخل في صدام مع الدولة، بل تتفاوض من موقع مستقل دفاعًا عن الحقوق المهنية والحريات العامة"، مشيرًا إلى أن إضعاف دور الجمعية العمومية يعني خسارة معركة التفاوض قبل بدئها.

واختتم البلشي تصريحاته بالدعوة إلى توحيد صفوف الصحفيين، مؤكدًا أن "الصحافة الحرة المدعومة بجمعية عمومية فاعلة هي الضامن الوحيد لإصلاح المهنة"، وطالب بمواجهة التحديات المشتركة لاستكمال مسيرة النهوض بالصحافة.



التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين

وبدأ الصحفيون في تمام العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها العادي الخامس الذي دعت إليه مجلس النقابة اليوم الجمعة 2 مايو.

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) عضوًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

جدول أعمال الاجتماع العادي الخامس للصحفيين

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

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