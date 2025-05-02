الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

بعد اقتراب رحيله، أرقام بيسيرو مع الزمالك في جميع البطولات

بيسيرو
بيسيرو

 لا زال الغموض يحيط بمستقبل البرتغالي جوزيه بيسيرو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد توديع بطولتي الكونفيدرالية وكأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ووفقا لمصادر فيتو داخل نادي الزمالك فإن الاتجاه الأقرب هو رحيل بيسيرو عن الزمالك بنهاية الموسم.

وفي السطور التالية نعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في جميع البطولات.

 

أرقام بيسيرو مع الزمالك 

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 16 مباراة حقق خلالها 7 فوز و7 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 8 نقاط.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

 

مصدر في الزمالك بعد التعادل أمام المصري: رحيل بيسيرو مسألة وقت 

وكان مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، تحدث عن موقف البرتغالي جوزيه بيسيرو من الاستمرار في تدريب القلعة البيضاء، بعد سلسلة النتائج السلبية.

 

موقف بيسيرو من الرحيل عن الزمالك

 وأشار المصدر أن هناك حالة من عدم الرضا عن المستوى الفني الذي يقدمه بيسيرو مع الفريق.

وواصل: رحيل بيسيرو عن الزمالك مسألة وقت، حيث هناك استقرار على رحيله بنهاية الموسم وعدم تجديد العقد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غد السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

 وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

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