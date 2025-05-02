الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مروة ناجي تطرح "أنت وبختك" على اليوتيوب

مروة ناجي
مروة ناجي

 طرحت المطربة مروة ناجي، أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب بعنوان “أنت وبختك”.

أغنية “أنت وبختك”، كلمات جمال الخولى ولحن مصطفى محفوظ.

 وتقول كلمات الأغنية: "الدنيا بتأخد منك ناس، وتجيبلك ناس.. وأنت وبختك، يفضل وياك للآخر مين، ويسيبك مين، مش بإرادتك، اتعود تنسى اللي بيمشوا، علشان ترتاح، مش حمل دموع أنت يا قلبي، ولا حمل جراح، هما اللي سابونا زمان رجعوا، والا أنت نسيت، كام واحد بالقرب وعدنا، وعشمنا وراح، مش كل ما واحد يمشي تخاف، هو إحنا ضعاف مش علمتك سيب اللي يسيبك ما تعاتبوش وما تتعبهوش.. إلا كرامتك".

 

وقالت مروة ناجي فى تصريح صحفي إنه تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية والإخراج بشكل مختلف بنظام الذكاء الاصطناعي (AI)، بالإضافة إلى تصوير أغنية  أخرى بعنوان "لم اشتكِ" كلمات محمود عبدالله ومحمد النادى. 


وأوضحت  ناجى أن هناك عددا كبيرا من الفنانيين سوف يشاركون معها العمل فى ألبومها الجديد "أنا الأولى" على رأسهم الشاعر خالد تاج الدين، وأحمد المالكى، ومحمد النادي، ومصطفى محفوظ، ومحمد محمدى، وشفيق كارم، وكريم نيازى، وإبراهيم محمد، وأحمد أنور، وإيهاب عبدالعظيم، وعمرو الشاذلى، وسلمى رشيد، ومحمد صبرى. 

 

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