التفاصيل الكاملة لمسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر.. خطوات ورابط التقديم.. وهذه الشروط والأوراق المطلوبة

يزداد البحث والتساؤلات من الشباب الخريجين وبصفة خاصة خريجي كليات جامعة الأزهر، حول خطوات ورابط ومواعيد التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض خطوات رفع الأوراق عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وأسباب رفض الأوراق والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وكان المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن قيام الجهاز بالإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

خطوات رفع الأوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية

ويتساءل المتقدمون عن كيفية رفع الأوراق عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

نصائح للمتقدمين

وهناك عدة نصائح للمتقدمين لابد، وأن يتم اتباعها أثناء عملية التقديم أبرزها:

_لا بد أن تتم مطابقة أوراق المتقدمين للتأكد لشروط المسابقة.

- على المتقدمين التقدم للوظائف القيام بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

_على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة.

_ متابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية، قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

أسباب رفض الأوراق

وتنوعت أسباب رفض الأوراق في المسابقات الماضية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما بين عدم مناسبة المؤهل، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وبشأن المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025، فإنها تتضمن ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.

وعن المستندات المطلوبة تتضمن ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

موقع بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وحول الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025، فإنها تتضمن ما يلي:

معلم مادة الرياضيات محافظة السويس بالإدارة التعليمية (السويس)

معلم مادة الرياضيات محافظة شمال سيناء بالإدارات التعليمية (العريش-بئر العبد-الشيخ زويد -الوسط)

معلم مادة الرياضيات محافظة الوادى الجديد بالإدارات التعليمية (الخارجة-الداخلة-الفرافرة)

معلم مادة الرياضيات محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (ادفو غرب-إدفو شرق-كوم أمبو-نصر النوبة- دراو- اسوان)

معلم مادة الرياضيات محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (الأقصر-القرنة-أرمنت-إسنا شرق-إسنا غرب)

معلم مادة الرياضيات محافظة قنا بالإدارات التعليمية (أبوتشت-فرشوط-نجع حمادي-دشنا-الوقف-قنا-نقادة-قفط- قوص)

معلم مادة الرياضيات محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية ( سوهاج - طما - طهطا - ساقلته -المنشأة- أخميم - دار السلام - المراغة -البلينا - جرجا - جهينه - العسيرات -الجلاوية)

معلم مادة الرياضيات محافظه اسيوط بالإدارات التعليمية (أبوتيج-صدفا- الغنايم-ابنوب-القوصية- ساحل سليم-ديروط-الفتح-اسيوط غرب-اسيوط شرق-منفلوط- البدارى)

معلم مادة الرياضيات محافظه المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغة-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص- ملوى-ديرمواس)

معلم مادة الرياضيات محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (بني سويف-ناصر- الواسطى-إهناسيا -ببا- سمسطا -الفشن)

معلم مادة الرياضيات محافظة الفيوم بالإدارات التعليمي (الفيوم- إطسا- إبشواي- سنورس- طاميه).

معلم مادة الرياضيات محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور-رأس سدر-دهب-سانت كاترين)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (رأس غارب-الغردقة- سفاجا-القصير-مرسى علم- الشلاتين-حلايب)

معلم مادة الرياضيات محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (مطروح - الضبعة - الحمام)

معلم مادة الرياضيات محافظة دمياط بالإدارات التعليمية (دمياط-دمياط الجديدة- كفر سعد-فارسكور- الزرقا)

معلم مادة الرياضيات محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (ميت غمر-أجا- منية النصر-المطرية-المنصورة-طلخا-نبروه-السنبلاوين-بنى عبيد-بلقاس-المنزلة-تمى الأمديد-دكرنس-شربين-الجمالية-ميت سلسيل)

معلم مادة الرياضيات محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية ( بورسعيد)

معلم مادة الرياضيات محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (كفر الشيخ-دسوق-سيدي سالم-الرياض-بيلا-الحامول-بلطيم-قلين -فوه-مطوس)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية(دمنهور -ابو المطامير-حوش عيسى-أبو حمص -ادفينا -الدلنجات -الرحمانيه- إيتاى البارود-شبراخيت-كوم حمادة-بدر-كفر الدوار)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (المنتزه -شرق -وسط-غرب-العامرية)

معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (طنطا-بشبيش-قطور-المحلة الكبرى-السنطة-زفتى-كفر الزيات-سمنود-بسيون)

معلم مادة الرياضيات محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (شبين الكوم -الشهداء -اشمون -الباجور -منوف-تلا -قويسنا -بركة السبع -السادات)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (الإسماعيلية-القنطرة غرب-أبو صوير- التل الكبير-فايد)

معلم مادة الرياضيات محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (شرق الزقازيق-غرب الزقازيق-منيا القمح-بلبيس-ديرب نجم -الإبراهيمية -العاشر -ههيا-كفر صقر -أولاد صقر-الحسينية -صان الحجر -منشأة أبو عمر -فاقوس -ابو حماد -ابوكبير- مشتول السوق)

معلم مادة الرياضيات محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (بنها-شبين القناطر-الخانكة-القناطر الخيرية-قليوب-طوخ-كفر شكر)

معلم مادة الرياضيات محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (الصديق -كرداسة -إمبابة-أوسيم-صلاح أبو إسماعيل -أكتوبر - الواحات -البدرشين -العياط - الصف -أطفيح)

معلم مادة الرياضيات محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (شمال -جنوب-شرق -غرب-قطامية-المعادى).

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