للصحفيين، 22 إجراء يساعدك لانتخاب النقيب و6 أعضاء للمجلس، تسديد الاشتراك السنوي شرط أساسي، واختيار 6 مرشحين يضمن سلامة الاقتراع

ينتخب الصحفيون، اليوم الجمعة، نقيبًا جديدًا و٦ أعضاءً جدد لمجلس النقابة، وفقط لقواعد النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

إجراءات استرشادية لانعقاد الجمعية العمومية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها اليوم الجمعة 2 مايو 2025، لانتخاب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، على النحو التالى:

التسجيل في الكشوف



يبدأ تسجيل أسماء أعضاء الجمعية العمومية في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويجوز المد ساعة بساعة، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، النصاب القانوني لصحة الانعقاد يكتمل بـ (25%+ 1) من إجمالي الأعضاء، الذين لهم حق التصويت (مسددي الاشتراكات).

سداد رسوم الاشتراك

يستلزم على الأعضاء غير المسددين لاشتراك النقابة، تسديد الرسوم، في نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية في مركز المعلومات، والتصويت في اللجنة الأخيرة رقم (23). وتبدأ الجمعية العمومية أعمالها فور إعلان اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

اجتماع الجمعية العمومية

يقتصر التواجد داخل مسرح النقابة، الذي تُناقش فيه أعمال الجمعية العمومية على أعضاء النقابة دون غيرهم من خلال إبراز كارنيه عضوية "جدول المُشتغلين". ويُرجى الالتزام بذلك، تيسيرًا على اللجنة المُشرفة والفريق الإداري المعاون.

التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس

يبدأ التصويت في اللجان فور اتخاذ اللجنة المشرفة على الانتخابات قرارها، بعد مناقشة جدول الأعمال وتلاوة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. ويقوم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بإخطار اللجنة القضائية بالبدء في التصويت.

منع تصوير بطاقة الاقتراع

يمنع تصوير ورقة الاقتراع، وذلك حفاظًا على سرية الاقتراع وتعزيزًا بمبدأ الشفافية، وتتخذ اللجنة المشرفة على الانتخابات الإجراءات النقابية والقانونية تجاه مَن يخالف هذا القرار.كما تحظر الدعاية لأي مرشح داخل اللجان الانتخابية بأي صورة من الصور.

مناديب المرشحين

يُسمح لأكثر من مندوب واحد فقط لكل مرشح داخل اللجنة الانتخابية، يستمر التصويت حتى السابعة مساءً، ويحق للجنة المشرفة على الانتخابات مد موعد إغلاق باب التصويت في حالات الضرورة، وفي حال تواجد مجموعة من الزملاء في حرم اللجنة، يتم السماح لهم جميعًا بالتصويت.

تسديد الاشتراك لعام ٢٠٢٥

يجب على العضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية للعام الحالي (2025م)، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة)، يتم التصويت ببطاقة اقتراع في صندوق خاص بالنقيب، وبطاقة أخرى في صندوق خاص بعضوية المجلس.

آلية الاختيار

لسلامة عملية الاقتراع، لابد من ك اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب، واختيار (6) ستة أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة التصويت، والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.ويُرجى الانتباه إلى أن اختيار عدد أقل من (6) أسماء، يبطل الصوت.



آلية تحديد المرشحين الناجحين فوق وتحت السن

تحديد الأعضاء الناجحين من فوق السن أو تحت السن، يكون -فقط- عند الفرز، ويتم ذلك باختيار أول ثلاثة زملاء حاصلين على أعلى أصوات تحت السن، ثم اختيار الثلاثة الأعلى في ترتيب أصوات الناخبين من المرشحين (فوق السن).

وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من (جميع) المرشحين فوق السن، تتم إضافته إلى الفائزين. ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن. في كل الأحوال، يجب ألا تحتوي بطاقات الاقتراع على علامات تنتهك قاعدة سرية التصويت.

نقل صناديق الاقتراع



نقل صناديق الاقتراع لا يتم إلا في حضور مندوبي المرشحين، ويبدأ الفرز بصناديق الاقتراع المخصصة لمقعد النقيب، وتُعلن نتيجته أولًا، ثم يبدأ فرز صناديق مقاعد أعضاء المجلس، على أن يتم ذلك بحضور المندوبين ووسائل الإعلام المسموح لها بالتغطية.

عملية فرز الأصوات

فرز الأصوات لكل اللجان الفرعية، يتم داخل قاعة "محمد حسنين هيكل" في الدور الرابع بمقر النقابة. ويحق للمرشح ووكيله وأحد مندوبيه التواجد أثناء عمل لجنة الفرز الفرعية.

ولكل مرشح على منصب النقيب، الحق في التواجد وحضور وكيله، واثنين من المندوبين عنه من أعضاء الجمعية العمومية (المشتغلين)، أثناء عملية تجميع أصوات اللجان الفرعية، التي تتم بواسطة "اللجنة العامة" في قاعة فرز الأصوات.وللمرشح أو وكيله، دون غيرهما، حق الاعتراض على سير عملية تجميع الأصوات، أو طلب إعادتها، أو طلب إعادة فرز إحدى اللجان الفرعية.



في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك في اليوم التالي (3 مايو 2025م)، من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة السابعة مساءً.



ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.



يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

إشراف قضائي على الانتخابات



الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، يتم تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.



اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين

في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية، يؤجل انعقادها إلى يوم (الجمعة 16 مايو 2025م)، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور نفس النسبة (25%+ 1) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

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