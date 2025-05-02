موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

ترتيب الدوري المصري، يواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء الجولة الثالثة لمجموعة التتويج ويليه الأهلي بالوصافة ثم الزمالك في المركز الثالث.

وكان بيراميدز حقق الفوز أمام حرس الحدود 2-1، وفاز الأهلي أمام بتروجت بنتيجة 3-2، فيما تعثر الزمالك بالتعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة الحسم للدوري المصري.



ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل بعد الجولة الثالثة

1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 39 نقطة.

4- المصري - 35 نقطة.

5- البنك الأهلي - 32 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج



نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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