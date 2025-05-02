الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 6 مساجد في 5 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة الموافق 2 من مايو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد ثلاثة مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.



وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى (١٣١٢) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى (١٣١٢) مسجدًا، من بينها (٨٨٥) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(٤٢٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٣٩٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و٦٧٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

خريطة افتتاح المساجد

ففي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد كامل عطية بقرية جبل الطير – مركز سمالوط، ومسجد الرحمة ببني عبيد – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد السلام بقرية المحاميد بحري – مركز أرمنت.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ عبد الكريم بقرية الطليحات – مركز جهينة.

وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد علي بن أبي طالب بقرية المنصورية مركز منشأة القناطر.

وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم – مركز السنبلاوين.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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