الجمعة 02 مايو 2025
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعلن حاجاته إلى شغل عدد من الوظائف في 5 تخصصات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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أعلن مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن حاجته لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد وفتح باب التقدم حتى يوم 15 مايو 2025 حتى شغل الوظائف المطلوبة.

الوظائف المطلوبة:
مطور برمجيات - مهندس شبكات - مهندس تأمين شبكات - فني كهروميكانيكا - محاسب ومنسق إداري أول

وفي سياق آخر أصدرت وحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات دليلًا توعويًّا بعنوان: "كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسة والمزيفة؟". 

 

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على توجيهات الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

 

"الأعلى للجامعات" يصدر دليلًا لتوعية الباحثين  بالنشر العلمي الآمن

يأتي هذا الإصدار في ظل تنامي ظاهرة المجلات المفترسة والمزيفة في الأوساط الأكاديمية، والتي تهدف في الأساس إلى تحصيل الأموال من الباحثين دون الالتزام بمعايير الجودة العلمية أو إجراء عمليات تحكيم أكاديمي حقيقية، الأمر الذي قد يضر بمصداقية البحث العلمي ويهدد جودة الإنتاج الأكاديمي.

 

تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع التوصيات الصادرة عن مجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والتي تؤكد أهمية رفع مستوى الوعي لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمخاطر النشر في المجلات غير المعتمدة وطرق تجنبها، وحماية الجهود البحثية من الوقوع في فخ النشر غير الموثوق.

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