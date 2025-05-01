خالد البلشي: الجمعية العمومية مصدر قوة النقابة في التفاوض مع الدولة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن الجمعية العمومية للنقابة هي مصدر القوة الحقيقي في أي تفاوض مع الدولة، مؤكدًا أن النقيب الذي يتجاهل هذه القوة الجماعية يفقد أهم أداة تأثير يمتلكها، ويسيء لمن يمثلهم.

أعضاء نقابة الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين

وأضاف البلشي، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غدًا، عرضتها قناة إكسترا نيوز، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين يتجاوز 10 آلاف صحفي، وهم من يصنعون الثقل الحقيقي للنقابة، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع في الانتخابات يعكس هذه القوة ويعطي للنقيب شرعية تفاوضية حقيقية.

البلشي: نقابة الصحفيين لن تدخل في صدام مع الدولة

وأشار “البلشي” إلى أن النقابة لا تدخل في صدام مع الدولة، بل تتفاوض من موقعها المستقل دفاعًا عن الحقوق المهنية والحريات العامة، وأن استبعاد قوة الجمعية العمومية يعني خسارة معركة التفاوض قبل أن تبدأ.

وأكد أن الصحافة الحرة، المدعومة بجمعية عمومية فاعلة، هي الضامن الحقيقي لإصلاح المهنة والحفاظ على مستقبلها، داعيًا إلى تكاتف الصحفيين والوقوف صفًا واحدًا من أجل مواجهة التحديات واستكمال مسيرة النهوض بالمهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.