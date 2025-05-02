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رياضة

الزلزولي يقود ريال بيتيس للفوز على فيورنتينا في دوري المؤتمر (فيديو)

الزلزولي، فيتو
الزلزولي، فيتو

فاز فريق ريال بيتيس الإسباني على نظيره فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب بينيتو فيامارين.

 

أهداف مباراة ريال بيتيس ضد فيورنتينا

افتتح المغربي عبد الصمد الزلزولي التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة 6، وأضاف أنتوني الهدف الثاني، بعد أن هز شباك زميله السابق دافيد دي خيا، حارس مرمى "الفيولا" في الدقيقة 64.

ونجح فيورنتينا في تقليص الفارق بهدف سجله لوكا رانييري في الدقيقة 73.

وتُجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس 8 مايو 2025، بملعب "أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

 

تشكيل فيورنتينا ضد ريال بيتيس 

تشكيل ريال بيتيس ضد فيورنتينا 

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، في إياب الدور ربع النهائي.

 

وكان فيورنتينا قد فاز ذهابا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.

 

بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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