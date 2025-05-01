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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، ريال بيتيس يتقدم على فيورنتينا في الشوط الأول

ريال بيتيس وفيورنتينا
ريال بيتيس وفيورنتينا

تقدم فريق ريال بيتيس الإسباني على نظيره فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب بينيتو فيامارين.

 

أهداف مباراة ريال بيتيس ضد فيورنتينا

جاء هدف ريال بيتيس عن طريق اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 6.

 

تشكيل فيورنتينا ضد ريال بيتيس 

تشكيل ريال بيتيس ضد فيورنتينا 

تأهل فيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق فيورنتينا الإيطالي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني 2/2، في إياب الدور ربع النهائي.

 

وكان فيورنتينا قد فاز ذهابا بنتيجة 2/1، ليتأهل متفوقا 4/3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 37 عن طريق رولاندو ماندراجورا، قبل أن يدرك الفريق السلوفيني التعادل، عبر أليوشا ماتكو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65، سجل كليمين نيمانش الهدف الثاني لفريق تسيلي، قبل أن يتعادل فيورنتينا بعد ذلك بدقيقتين، من خلال مويس كين.

 

بيتيس يصعد لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وبلغ ريال بيتيس الإسباني الدور ذاته، بعد تعادله مع مضيفه ياجيلونيا البولندي 1/1.

وكان الفريق الأندلسي قد فاز ذهابا 2/0، ليتأهل بذلك للدور المقبل، مستفيدا من فوزه 3/1 بمجموع المباراتين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 78، عن طريق سيدريك باكامبو، قبل أن يدرك الفريق البولندي التعادل في الدقيقة 81، بواسطة داركو كورلينوف.

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