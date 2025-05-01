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رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد 15 دقيقة في الدوري الممتاز

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك، في المباراة المقامة، مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم،  أحمد علي عامر.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

وتضم دكة البدلاء: محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود  وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. 

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