الزراعة تعلن فحص مليون طن بطاطس مائدة معدة للتصدير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة العاملون بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خلال عطلة عيد العمال، المتابعة المستمرة لعمليات حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، والحرص على عدم تأثر الخدمات خلال الإجازات.

وأكدت بلابل أيضا استمرار العمل في معامل المشروع من خلال الباحثين كذلك المهندسين بالمناطق الخالية، واستمرار المتابعة وتنفيذ أعمال الفحص والتحاليل، كذلك متابعة أعمال الحصاد، إضافة إلى إدخال ومراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات.

وأوضحت مدير المشروع أن إجمالي الكميات التي تم فحصها حتى الآن من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تجاوزت المليون طن، الأمر الذي يؤكد ثقة وجودة البطاطس المائدة والطلب عليها من مختلف دول العالم.

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