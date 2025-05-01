الخميس 01 مايو 2025
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الأعلى للجامعات يصدر دليلًا لتوعية الباحثين بالنشر العلمي الآمن

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
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أصدرت وحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات دليلًا توعويًا بعنوان: "كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسة والمزيفة؟". 

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على توجيهات الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

الأعلى للجامعات" يصدر دليلًا لتوعية الباحثين  بالنشر العلمي الآمن

يأتي هذا الإصدار في ظل تنامي ظاهرة المجلات المفترسة والمزيفة في الأوساط الأكاديمية، والتي تهدف في الأساس إلى تحصيل الأموال من الباحثين دون الالتزام بمعايير الجودة العلمية أو إجراء عمليات تحكيم أكاديمي حقيقية، الأمر الذي قد يضر بمصداقية البحث العلمي ويهدد جودة الإنتاج الأكاديمي.

تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع التوصيات الصادرة عن مجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والتي تؤكد أهمية رفع مستوى الوعي لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمخاطر النشر في المجلات غير المعتمدة وطرق تجنبها، وحماية الجهود البحثية من الوقوع في فخ النشر غير الموثوق

ويقدم الدليل محتوى علميًا وتوعويًا متكاملًا، حيث يشمل:

• تعريفًا بالمجلات المفترسة والمزيفة، وبيان أبرز خصائصها وعلاماتها التحذيرية.
• نماذج حقيقية من هذه المجلات، وكيفية التعرف عليها.
• آليات وأساليب التحقق من مصداقية المجلات والدوريات العلمية.


• عرض لأبرز المواقع الإلكترونية والأدوات المعتمدة التي تساعد الباحثين على التحقق من المجلات قبل النشر.


• تسليط الضوء على دور وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات في رصد وتحليل هذه المجلات، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للجامعات وأعضاء هيئة التدريس.


• توصيات ختامية ومجموعة من المصادر الإضافية لتعميق الفهم حول هذه الظاهرة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذا الدليل يأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على جودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مصداقيته إقليميًا ودوليًا، وضمان النشر في قنوات علمية موثوقة ومعترف بها.
 

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