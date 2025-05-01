وزير زراعة مدغشقر يزور محطة البحوث الزراعية بسخا ويتفقد مركز ميكنة الأرز بميت الديبة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمقر ديوان عام المحافظة، فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، يرافقه الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية،،والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

شملت الزيارة محطة البحوث الزراعية بسخا، حيث تعرف وزير زراعة مدغشقر على أنشطة المركز في مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية، كما زار المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان، ومركز بحوث الأرز، ومركز التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى مصنع تعبئة وتغليف الفواكه والخضر. وأشاد الوزير بالتقدم الكبير الذي تشهده مصر في هذه المجالات، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي مدغشقر.

وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان هذة الزيارة تأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التنمية الزراعية لشعوب القارة السمراء مؤكدا علي دعم الدولة المصرية لمجالات التعاون الزراعي والحيواني وتبادل الخبرات الفنية والتقنية مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ماكينات زراعة الأرز وآليات عملها الحديثة

وفي إطار الزيارة، تفقد محافظ كفر الشيخ بصحبة وزير الزراعة بمدغشقر والوفد المرافق، معهد بحوث الهندسة الزراعية “مركز ميكنة الأرز” بقرية ميت الديبة، حيث استعرضوا صوبة إعداد صواني شتلات الأرز، وتعرفوا على ماكينات زراعة الأرز وآليات عملها الحديثة.

حيث قدم الدكتور يسري السيد مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية عرض عن أنشطة مركز ميكنة الارز بميت الديبة وتم الاطلاع علي التكنولوجيا في اعداد صواني المشتل اليا أثناء تشغيل الخط الآلي للشتالة كما تفقد وزير مدغشقر آلات الحصاد التي تستخدم في حصاد الأرز اليا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن ما تحقق من إنجازات للدولة المصرية في الزراعة والإنتاج الحيواني هو نموذج يحتذى به، مشيرًا إلى أن سلالات الأرز المصرية تصل إنتاجيتها إلى 4.5 طن للفدان، بفضل المنظومة البحثية والتقنية المتقدمة. التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر أهمية تعميق التعاون العلمي والتقني مع مصر، لما لها من تجربة رائدة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى مكانة مصر المتقدمة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني على مستوى القارة..

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