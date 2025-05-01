المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف بالأزهر الشريف يزداد البحث عن المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بالإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وبشأن المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025،فانها تتضمن ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها

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