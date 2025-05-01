بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز عن وظائف في الأزهر الشريف يزداد البحث حول الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025

الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وحول الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025، فإنها تتضمن ما يلي:



معلم مادة الرياضيات محافظة السويس بالإدارة التعليمية (السويس)

معلم مادة الرياضيات محافظة شمال سيناء بالإدارات التعليمية (العريش-بئر العبد-الشيخ زويد -الوسط)

معلم مادة الرياضيات محافظة الوادى الجديد بالإدارات التعليمية (الخارجة-الداخلة-الفرافرة)

معلم مادة الرياضيات محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (ادفو غرب-إدفو شرق-كوم أمبو-نصر النوبة- دراو- اسوان)

معلم مادة الرياضيات محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (الأقصر-القرنة-أرمنت-إسنا شرق-إسنا غرب)

معلم مادة الرياضيات محافظة قنا بالإدارات التعليمية (أبوتشت-فرشوط-نجع حمادي-دشنا-الوقف-قنا-نقادة-قفط- قوص)

معلم مادة الرياضيات محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية ( سوهاج - طما - طهطا - ساقلته -المنشأة- أخميم - دار السلام - المراغة -البلينا - جرجا - جهينه - العسيرات -الجلاوية)

معلم مادة الرياضيات محافظه اسيوط بالإدارات التعليمية (أبوتيج-صدفا- الغنايم-ابنوب-القوصية- ساحل سليم-ديروط-الفتح-اسيوط غرب-اسيوط شرق-منفلوط-البدارى)

معلم مادة الرياضيات محافظه المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغة-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص- ملوى-ديرمواس)

معلم مادة الرياضيات محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (بني سويف-ناصر- الواسطى-اهناسيا -ببا-سمسطا -الفشن)

معلم مادة الرياضيات محافظة الفيوم بالإدارات التعليمي (الفيوم-اطسا- ابشواي-سنورس- طاميه)

معلم مادة الرياضيات محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور-رأس سدر-دهب-سانت كاترين)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (رأس غارب-الغردقة- سفاجا-القصير-مرسى علم- الشلاتين-حلايب)

معلم مادة الرياضيات محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (مطروح - الضبعة - الحمام)

معلم مادة الرياضيات محافظة دمياط بالإدارات التعليمية (دمياط-دمياط الجديدة- كفر سعد-فارسكور- الزرقا)

معلم مادة الرياضيات محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (ميت غمر-أجا- منية النصر-المطرية-المنصورة-طلخا-نبروه-السنبلاوين-بنى عبيد-بلقاس-المنزلة-تمى الأمديد-دكرنس-شربين-الجمالية-ميت سلسيل)

معلم مادة الرياضيات محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية ( بورسعيد)

معلم مادة الرياضيات محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (كفر الشيخ-دسوق-سيدي سالم-الرياض-بيلا-الحامول-بلطيم-قلين -فوه-مطوس)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية(دمنهور -ابو المطامير-حوش عيسي-أبو حمص -ادفينا -الدلنجات -الرحمانيه- ايتاي البارود-شبراخيت-كوم حمادة-بدر-كفر الدوار)

معلم مادة الرياضيات محافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية (المنتزه -شرق -وسط-غرب-العامرية)

معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (طنطا-بشبيش-قطور-المحلة الكبرى-السنطة-زفتى-كفر الزيات-سمنود-بسيون)

معلم مادة الرياضيات محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (شبين الكوم -الشهداء -اشمون -الباجور -منوف-تلا -قويسنا -بركة السبع -السادات)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (الإسماعيلية-القنطرة غرب-أبو صوير- التل الكبير-فايد)

معلم مادة الرياضيات محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (شرق الزقازيق-غرب الزقازيق-منيا القمح-بلبيس-ديرب نجم -الإبراهيمية -العاشر -ههيا-كفر صقر -اولاد صقر-الحسينية -صان الحجر -منشأة أبو عمر -فاقوس -ابو حماد -ابوكبير- مشتول السوق)

معلم مادة الرياضيات محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (بنها-شبين القناطر-الخانكة-القناطر الخيرية-قليوب-طوخ-كفر شكر)

معلم مادة الرياضيات محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (الصديق -كرداسة -إمبابة-أوسيم-صلاح أبوسماعيل -أكتوبر - الواحات -البدرشين -العياط - الصف -أطفيح)

معلم مادة الرياضيات محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (شمال -جنوب-شرق -غرب-قطامية-المعادى).

الإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بالإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف

ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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