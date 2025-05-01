الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

القومي للبحوث يطلق مبادرة "بديل المستورد 2025" للعام الثاني على التوالي

الدكتور أيمن عاشور،
الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي
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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة "بديل المستورد 2025" للعام الثاني على التوالي

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث النسخة الثانية من مبادرة "بديل المستورد 2025" برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وتنسيق الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، منسق المبادرة، وذلك استكمالًا لما تم عرضه من منتجات بحثية قابلة للتطبيق الصناعي خلال العام الماضي.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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