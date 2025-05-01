الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفاة ديل بومبو أشهر مشجعي منتخب إسبانيا

ديل بومبو، فيتو
ديل بومبو، فيتو

تُوفى، اليوم الخميس، مانولو ديل بومبو أشهر مشجع لـ منتخب إسبانيا عن عمر ناهز 76 عاما.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن ديل بومبو فارق الحياة بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

 

من هو ديل بومبو أشهر مشجع لمنتخب إسبانيا؟

وولد مانويل كاسيريس أرتيسيرو الشهير بـ"ديل بومبو" يوم 15 يناير 1949 في بلدة سان كارلوس ديل فالي، وعاش في ويسكا وسرقسطة وفالنسيا، وعاش ديل بومبو نهاية حياته في بلدة مونكوفر في كاستيلون.

وكانت آخر مباراة حضرها لتشجيع إسبانيا ضد هولندا في 23 مارس الماضي على ملعب ميستايا.

 

ونجح فريق المدرب لويس دي لا فوينتي في الوصول إلى نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب إسبانيا في التتويج بلقب كأس أوروبا التي أقيمت في صيف 2024 بقيادة مدربه الحالي دي لافوينتي بعد الفوز في اللقاء النهائي على حساب منتخب إنجلترا.

وحضر ديل بومبو العديد من مباريات المنتخب الإسباني، كما سانده في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر وحضر أيضًا العديد من نسخ المونديال منذ عام 1986 وغاب فقط عن نسخة 2010 لظروف صحية.

واشتهر ديل بومبو بارتداء القبعة الإسبانية المعروفة ودق الطبول في المدرجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديل بومبو منتخب اسبانيا اسبانيا مانولو ديل بومبو

مواد متعلقة

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم نجم منتخب إسبانيا

ريال مدريد يتفوق على آرسنال في سباق ضم نجم منتخب إسبانيا

حارس منتخب إسبانيا يتحدى هولندا: نحن أبطال اليورو

ads

الأكثر قراءة

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية