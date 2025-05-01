وفاة ديل بومبو أشهر مشجعي منتخب إسبانيا

تُوفى، اليوم الخميس، مانولو ديل بومبو أشهر مشجع لـ منتخب إسبانيا عن عمر ناهز 76 عاما.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن ديل بومبو فارق الحياة بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

من هو ديل بومبو أشهر مشجع لمنتخب إسبانيا؟

وولد مانويل كاسيريس أرتيسيرو الشهير بـ"ديل بومبو" يوم 15 يناير 1949 في بلدة سان كارلوس ديل فالي، وعاش في ويسكا وسرقسطة وفالنسيا، وعاش ديل بومبو نهاية حياته في بلدة مونكوفر في كاستيلون.

وكانت آخر مباراة حضرها لتشجيع إسبانيا ضد هولندا في 23 مارس الماضي على ملعب ميستايا.

ونجح فريق المدرب لويس دي لا فوينتي في الوصول إلى نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب إسبانيا في التتويج بلقب كأس أوروبا التي أقيمت في صيف 2024 بقيادة مدربه الحالي دي لافوينتي بعد الفوز في اللقاء النهائي على حساب منتخب إنجلترا.

وحضر ديل بومبو العديد من مباريات المنتخب الإسباني، كما سانده في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر وحضر أيضًا العديد من نسخ المونديال منذ عام 1986 وغاب فقط عن نسخة 2010 لظروف صحية.

واشتهر ديل بومبو بارتداء القبعة الإسبانية المعروفة ودق الطبول في المدرجات.

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