عاشور: التعاون مع مؤسسة Advance HE البريطانية خطوة مهمة لتطوير الكوادر الأكاديمية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة Advance HE البريطانية والمجلس الثقافى البريطانى، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر أمانة المجلس ضمن فعاليات زيارة وفد المؤسسة إلى مصر في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025.

وزير التعليم العالي يستقبل وفد مؤسسة Advance HE البريطانية لبحث التعاون



تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الثقافي البريطاني، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز سبل دعم وتطوير التعليم العالي، من خلال برنامج الدعم الفني الذي تنفذه مؤسسة Advance HE والذي يستهدف كبار المعنيين بالتعليم العالي وصانعي السياسات، ويشمل محاور التوظيف، وتقييم الأداء، والقيادة، واستكشاف استراتيجيات التميز، وأطر التطوير المهني. وتصميم وتنفيذ برامج قيادية مبتكرة في قطاع التعليم العالي.



ضم الوفد الزائر كلًا من؛ أليسون جونز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Advance HE، وفيونا لينوكس سميث، المستشارة الرئيسية للقيادة وتطوير المنظمات والبحث في المؤسسة، ومارك هاورد مدير المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وهبة زين مدير التعليم بالمجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.



وخلال اللقاء، أكد عاشور، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة Advance HE يمثل خطوة مهمة في دعم التميز المؤسسي، وتطوير الكوادر الأكاديمية، وتعزيز الحوكمة والقيادة الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي



من جانبها، أعربت أليسون جونز عن اعتزاز المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيدة بالخطوات التي تتخذها مصر نحو تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمى، وحرصها على تبني نماذج تطوير مهني قائمة على أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة التزام Advance HE بدعم المؤسسات التعليمية المصرية لتحقيق أفضل النتائج في مجالات التطوير المهني والقيادة والحوكمة، استنادًا إلى خبراتها الدولية وممارساتها المعتمدة عالميًا.



الجدير بالذكر أن مؤسسة Advance HE هي مؤسسة غير ربحية تعمل لصالح قطاع التعليم العالي على المستوى العالمي، وتتمثل رؤيتها في بناء مؤسسات وأنظمة شاملة، مستدامة، وعالية الأداء في جميع مجالات العمل الأكاديمي والإداري، وذلك من خلال قنوات الدعم المؤسسى.

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