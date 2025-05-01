السيد جلال مديرا لفرع القاهرة والمعداوي للجيزة والصعيد، حركة تنقلات في التأمين الصحي

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا بحركة تنقلات واسعة بين قيادات الهيئة على مستوى الجمهورية.

أسماء المديرين الجدد بالهيئة العامة للتأمين الصحي

وتنشر فيتو قائمة بأسماء المديرين الجدد بالهيئة العامة للتأمين الصحي وتشمل:

١- الدكتور السيد جلال، بتسيير أعمال مدير فرع القاهرة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من نهاية أبريل، على أن يعاد العرض بالتقييم قبل انتهاء مدة تكليفه

٢- الدكتورة رشا مصطفى بتسيير أعمال مدير فرع القليوبية لمدة 3 أشهر.

٣- الدكتور محمود المعداوي بتسيير أعمال مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد

٤-أسامة نصر بتسيير أعمال نائب مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد.

٥- الدكتور محمد محمود مصطفى بتسيير أعمال نائب مدير فرع القاهرة

٦-إسلام ياقوت بتسيير أعمال نائب مدير فرع القليوبية

٧-الدكتور محمد طاهر كمدير لمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

٨-الدكتور أحمد حسين بتسيير أعمال مدير المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا.

٩- نقل محمد رجب محمد من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإعلام والتنمية الإدارية إلى الإدارة العامة للمتابعة والرقابة لمدة 3 أشهر

١٠- نقل وائل محمد هندي من العاملين بوظيفة أخصائي شؤون مالية بالدرجة الأولى إلى فرع الشرقية.



من جانب آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2024-2025؛ بهدف تطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بلغ عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، وماجستير، ودبلوم) حوالي 17 ألفا و600 مرشح للعام الدراسي 2024-2025، من مختلف فئات المهن الطبية، شملت 15 ألفا و350 للماجستير، 1500 للدكتوراه، و75 متقدمًا للدبلوم؛ بهدف تطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الطبية.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم قبول 5 آلاف و802 طبيب، بالجامعات المصرية في الدور الأول من الترشيح للدراسات العليا، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير فرص التعليم والتدريب المتقدم لأعضاء المهن الطبية، وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات القبول والتنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه البرامج.

وأكد «عبد الغفار» أهمية برنامج المنح والبعثات الخارجية في إتاحة الفرصة للأطباء المصريين للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات العالمية في مختلف التخصصات الطبية، حيث شهد هذا البرنامج سفر عدد من المرشحين إلى دول مختلفة مثل الهند وتايلاند والصين وإنجلترا، للاستفادة من برامج تدريبية متخصصة في مجالات حيوية مثل مكافحة المخدرات، والطوارئ والرعاية الحرجة، وتغير المناخ والصحة، وصحة الفم والأسنان، وتقنيات العلاج الإشعاعي، والصحة المجتمعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة للأطباء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تخصصات أمراض الكلى والمناظير والجهاز الهضمي وأمراض القلب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتنمية قدرات الكوادر الطبية ورفع مستوى الأداء في القطاع الصحي، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات وتطلعات أعضاء المهن الطبية، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الصحة.

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