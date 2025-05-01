"ليل العاشقين" ينافس في المسابقة العربية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تستقبل سينما مترو بالإسكندرية مساء اليوم عرض الفيلم القصير "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب الذي يتنافس في المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشر كعرض أفريقي أول.

عرض فيلم ليل العاشقين

ليكون بذلك العرض الثاني للفيلم بعد مشاركته في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب في دورته الأولى سنة 2025، كما يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الفيلم المستقل الأوروبي ECU في دورته العشرين في باريس في الفترة من ٩ - ١١ مايو الجاري.

فيلم ليل العاشقين

فيلم "ليل العاشقين" يتنافس في مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان مع 9 أفلام من السعودية والمغرب والإمارات ولبنان والبحرين والأردن بالإضافة إلي فيلمين اخرين من مصر، والفيلم بطولة نزار المغربي وجلال العشري ورانيا زهرة، إخراج وتأليف خالد غريب.

تدور أحداث الفيلم في أحد أفقر أحياء القاهرة، حيث يعمل صابر في مقبرة ويعيش حياة صعبة ووحيدة. الشيء الوحيد الجيد في حياته هو وداد، المرأة التي يحبها سرًا رغم الشائعات التي تدور حولها. ينمو حبه الرقيق لها في الخفاء، لكن المشاكل تبدأ عندما يهتم زكريا رئيس صابر القاسي بوداد. ومع انهيار حياة صابر، يجد نفسه مدفوعًا نحو نهاية مأساوية ومحطمة للقلب.

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