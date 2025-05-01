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أخبار مصر

رئيسة الطفولة والأمومة تشهد فعاليات أنشطة مبادرة تمكين الفتيات "دوّي"

د.سحر السنباطي رئيسة
د.سحر السنباطي رئيسة الطفولة والأمومة خلال الفعاليات
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شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددًا من الأنشطة التي ينفذها المجلس بالمحافظة حيث شهدت ورشة العمل والمعسكر التدريبي لأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ويستهدف المعسكر عددًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم بقرى النوبة، وجاء ذلك على هامش زيارتها لمحافظة أسوان.

وجاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة "كوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة، هيئة قصور الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة".

المجلس يتوسع في تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يتوسع في تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" خاصة فى المحافظات الحدودية، كما يتخذ خطوات استباقية نحو تمكين الفتيات ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن من خلال حصولهن على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم الكافي من الأسرة والمجتمع، وذلك بمعاونة الجهات المعنية والشريكة.

وتفقدت "السنباطي" أنشطة المعسكر التدريبي التي تم تنفيذها كلقاء الأجيال، وأنشطة التعلم الرقمي، ودوائر الحكي بمشاركة عدد من الفتيات والفتيان، وتضمن المعسكر التدريب على بعض المهارات الفنية كتعليم الموسيقى والغناء، ومهارات الفلكلور، بقيادة  الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي قام بتأسيس فريق كورال للأطفال بمشاركة عدد من أبناء النوبة.

كما نفذ الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورش عمل تدريبية حول مهارات تعديل السلوك وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وجلسات إرشاد أسري.  

كما التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص دعم قضايا الطفل والأم بالمحافظة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة"  ناصر مسلم مدير مبادرة دوَي بالمجلس، والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

تعزيز اللامركزية في مجال حماية الطفولة والأمومة وتحسين مستوى الخدمات

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي،  أهم الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسوان والتي على رأسها أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوًي، كما استعرضت المبادرات الجديدة التي سوف يتم تنفيذها بالمحافظة كمبادرة "غزل بنات" التي تهدف إلى تعلم السيدات والفتيات الحرف التراثية لإحيائها، بالإضافة إلى أنها أحد آليات التمكين الاقتصادي وأداة للحد من المخاطر التي يتعرض لها الفتيات كزواج الأطفال والتسرب من التعليم.

وقالت "السنباطي"، إن الاجتماع شهد مناقشات حول إنشاء فرع للمجلس بمحافظة أسوان لتنفيذ مهامه وأنشطته وسرعة التدخل لحماية الأطفال، موضحة أن قانون إعادة تنظيم المجلس الصادر برقم 182 لسنة 2023، تضمن تحديد مهام المجلس واختصاصاته وما يستلزم ذلك من إنشاء فروع بجميع المحافظات لتتولي تنفيذ مهامه وأنشطته على المستوى المحلي، وذلك في إطار تعزيز اللامركزية في مجال حماية الطفولة والأمومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه استعرض اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنشطة الطفولة داخل المحافظة، مؤكدا على دعمه الكامل لقضايا الطفل والأم داخل المحافظة وعلى دعمه الكامل لأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

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وفي ختام اللقاء أهدت الدكتورة سحر السنباطي، محافظ أسوان درع المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديرا لجهوده في دعم قضايا الطفل بالمحافظة، كما أهدى محافظ أسوان الدكتورة سحر السنباطي درع المحافظة تقديرا لجهودها وعملها الدؤوب في دعم قضايا الطفل.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة سحر السنباطي انتصار السيسي سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

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