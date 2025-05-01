الخميس 01 مايو 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح عددا من المشروعات التطويرية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح عددا من المشروعات التطويرية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عددا من المشروعات التطويرية بالجامعة بحضور أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادي ولفيف من القيادات الإدارية.

مشروعات تطوير جديدة في 

  تضمنت المشروعات افتتاح المجمعين الطلابيين (3) و(4) بجوار كلية الآداب، وذلك ضمن خطة الجامعة لرفع الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والامتحانية.

وقال رئيس الجامعة إن كل مجمع يتسع لعدد 800 طالب سعة تدريسية و٤٠٠ طالب سعة امتحانية، وقد تم تجهيزهما بأحدث الوسائل التقنية من أنظمة صوت، وداتا شو، وتكييف مركزي، بما يواكب المعايير الحديثة للبيئة التعليمية، ويُوفر مناخًا دراسيًا مريحًا ومحفزًا للطلاب.

كما افتتح رئيس الجامعة أعمال التطوير باستراحة أعضاء هيئة التدريس بمقر الجامعة، حيث بدأ العمل في أعمال التطوير اعتبارا من ١٨ فبراير  2025 وقد تضمنت الأعمال توصيل صرف الاستراحة بالوصلات المنزلية  كما تم تسوية محيط العمارة بالكامل وتركيب الانترلوك وتم ايضا عمل سور خارجي يحيط بالعمارة وعمل ٢ بوابة البوابة الأولى ارتفاع ٤.٣٠ وعرض ٤.٣٠  والبوابة الثانية ارتفاع ٤.٣٠م وعرض ٦.٣٠م، وقد تم تركيب ٢٥٠٠ م بالانترلوك وهو عبارة عن الساحة الخارجية للاستراحة.

وتم افتتاح بوابة طوارئ جديدة لمستشفى الحرم الجامعى لتأمين أقصى درجات السيولة المرورية وتوفير الأمن والسلامة.

كما تم افتتاح أعمال تطوير وميكنة بوابة المستشفيات الجامعية وافتتاح بوابة جديدة للمستشفيات الجامعية مما يسهل وييسر عملية الدخول والخروج من بوابات المستشفيات الجامعية، فضلا عن البوابة الثالثة التى تم افتتاحها بالجهود الذاتية للجامعة وبالتالى أصبح هناك ثلاث بوابات للمستشفيات الجامعية بالحرم الجامعي.

وتم أيضا افتتاح أعمال تطوير  البوابات الإلكترونية للجامعة وتوسعتها وإنشاء مطبات فى الدخول والخروج وكذلك تركيب بوابات الكترونية للسيارات والأفراد.

يأتى ذلك فى إطار حوكمة الأمن الجامعى وتوفير بيانات عن كل حركات الدخول والخروج سواء للسيارات أو الأفراد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من بذل مجهودا فى هذه المشروعات التطويرية ومنهم إدارة الصيانة المركزية والإدارة الهندسية ومركز المعلومات والدكتور محمد مهدى مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة.

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