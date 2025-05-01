غرق طفل في ترعة بقنا

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، إثر سقوطه في إحدى الترع بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، في حادث مأساوي، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق طفل في إحدى الترع الواقعة بنطاق مركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بقوة من رجال الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يُدعى رضوان.ا.ر، ويبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيم بقرية نجع خيربة التابعة لدائرة المركز، وقد لقى مصرعه غرقًا بعد سقوطه في الترعة، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف الملابسات المحيطة بالحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.