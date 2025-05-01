تفاصيل مشاركة جامعة عين شمس في الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية

شاركت جامعة عين شمس بوفد من قادة الاتحادات الطلابية في فعاليات الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة ٢٠٠ طالب وطالبة.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، بهدف تعزيز دور الشباب الجامعي وتمكينهم من أدوات القيادة الفعالة.

وفد جامعة عين شمس يشارك بفاعلية في الملتقى القمي الثاني لقادة الاتحادات الطلابية

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وقد كان لطلاب الجامعة حضورا لافتا ومشاركة فاعلة في مختلف فعاليات الملتقى، الذي تضمن أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية تفاعلية غطت محاور متنوعة وهامة لتنمية قدراتهم القيادية والفكرية.

وشملت هذه المحاور مهارات القيادة الفعالة، وإعداد وتنفيذ الأنشطة القمية، والتخطيط الإعلامي وصناعة الهوية البصرية لاتحادات الطلاب، بالإضافة إلى بناء المبادرات التنموية وقياس مؤشرات الأداء وتقييم الفعاليات الطلابية.

وتم توزيع طلاب جامعة عين شمس، إلى جانب زملائهم من الجامعات الأخرى، على الأقاليم الجغرافية المختلفة، حيث شاركوا بفاعلية في تشكيل لجان طلابية إقليمية قامت بتنفيذ نماذج محاكاة حية لأعمال التخطيط والإدارة المؤسسية، وأتاحت هذه التجربة العملية لطلاب جامعة عين شمس اكتساب خبرات قيمة وتطبيق المفاهيم القيادية التي تم تناولها في الورش التدريبية.

ترسيخ ثقافة القيادة الشبابية المستنيرة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اختتام فعاليات الملتقى يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ ثقافة القيادة الشبابية المستنيرة، وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صياغة سياسات التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن دعم قادة الغد يمثل أولوية وطنية في ضوء استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الشباب هم قادة المستقبل وصناع الغد، وهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نهضة أي أمة. ومن هذا المنطلق، تولي جامعة عين شمس اهتمامًا خاصًا بتمكين طلابها وتنمية قدراتهم القيادية والفكرية، إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب هو أفضل استثمار لمستقبل الوطن.

وأضاف أن مشاركة طلاب جامعة عين شمس في هذا الملتقى يمثل فرصة للتفاعل مع قيادات طلابية من مختلف الجامعات، وتبادل الأفكار والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات في العمل الطلابي والقيادة.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن الملتقى عكس روحًا طلابية فاعلة وإرادة جماعية لصناعة التغيير الإيجابي، من خلال حزمة متكاملة من الورش التدريبية والجلسات الحوارية، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل وفق رؤية جديدة ترتكز على إعداد قادة يمتلكون الوعي النقدي، والقدرة على الابتكار، والانتماء الوطني، موضحًا أن الملتقى أفرز مجموعة من المبادرات الطلابية الواعدة التي سيتم دعمها وتنفيذها داخل الجامعات خلال الفصل الدراسي القادم.

وأتاح الملتقى الذي أقيم تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب - إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبحضور الطلاب وسام خالد رئيس اتحاد جامعة عين شمس ومحمد منصور نائب رئيس الاتحاد لطلاب جامعة عين شمس فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية. كما شاركوا في جلسات إرشادية حول بناء المسار المهني والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة في إعداد خريج جامعي مؤهل للمنافسة عالميًا.

وفي ختام فعاليات الملتقى، عبّر الطلاب عن تقديرهم العميق لهذه التجربة الثرية التي عززت وعيهم ومهاراتهم القيادية، وأكدوا التزامهم بأن يكونوا سفراء للتغيير داخل جامعتهم، حاملين رسالة الوطن في صناعة مستقبل يقوم على الوعي والعلم والانتماء.

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