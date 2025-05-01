نقابة الموسيقيين تقرر وقف حمو بيكا عن الغناء شهرين بسبب الفيديو المسيء

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل لمدة شهرين، تبدأ من اليوم، الأول من مايو، وذلك على خلفية فيديو متداول اعتبرته النقابة مسيئًا ويتضمن مخالفات لقانون النقابات رقم 35 لسنة 1978، وقيم المجتمع المصري.

وجاء القرار بناءً على توصية المستشار أحمد أسامة محرم، القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات بالنقابة، حيث خلص التحقيق إلى أن الفيديو المذكور احتوى على عبارات غير لائقة بحق مؤسسات الدولة، إلى جانب الظهور بجانب راقصات بطريقة رآها كثيرون مسيئة وتمثل خروجًا عن القواعد الفنية المعتمدة.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها تتعامل بحياد تام مع جميع أعضائها دون تمييز، مشددة على أن الحفاظ على الذوق العام واحترام قيم المجتمع المصري يأتي في مقدمة أولوياتها، في الوقت الذي تواصل فيه دعم الفنانين الملتزمين برسالتهم الفنية.

وعلى الجانب الآخر، خرج حمو بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، دافع فيه عن نفسه قائلًا: "بحب بلدي، وعمرى ما أهين مؤسسات الدولة، الأغنية اللي اتكلموا عنها مش بتاعتي، وهي لمطرب قديم معرفوش، ولو كنت أعرف إنها هتسبب أزمة مكنتش غنيتها".

وأضاف بيكا: "لساني يتقطع لو شتمت مؤسسات الدولة، أنا فخور إني مصري، وعمري ما هقول كلمة تأذي بلدي".

في سياق متصل، كشف مصدر مسئول داخل نقابة الموسيقيين أن العقوبات بحق بيكا قد لا تتوقف عند الإيقاف لمدة شهرين، إذ يتم النظر في توقيع عقوبات إضافية قد تُمنع بموجبها عودته للغناء في الفترة المقبلة، خاصة بعد خروجه مؤخرًا من السجن، إضافة إلى مطالبته بتقديم اعتذار رسمي عن ما وُصف بـ"الإساءة المتكررة" في بعض أغانيه السابقة.

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