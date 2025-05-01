الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إيقاف رضا البحراوي شهرا عن الغناء وإحالته لمجلس تأديب

رضا البحراوي
رضا البحراوي

 قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوى لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو.

فيما قررت النقابة، إحالة رضا لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

 

 ويأتي ذلك في ضوء ماتم رصده مؤخرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

 وقالت النقابة إنها تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل النقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

على الجانب الآخر، كان قد حضر البحراوي للتحقيق مساء أمس الثلاثاء، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر لـ “فيتو”، داخل النقابة  فإن “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".

وواصل “البحراوي”: "الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات".

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