نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.7% في الربع الأول من العام الجاري

نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.7%، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم الخميس.

وجاء هذا المؤشر مدفوعًا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، بعد أن سجلت نموًّا لفصلين متتاليين، في حين تباطأ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.2%، مقارنة بـ4.8% في الربع الرابع من 2024، بحسب وكالة بلومبرج.

في المقابل، تسارعت وتيرة نمو الأنشطة الحكومية لتبلغ 3.2%، ارتفاعًا من 1.7% في الربع السابق.

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