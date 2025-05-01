نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.7% في الربع الأول من العام الجاري
نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.7%، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم الخميس.
وجاء هذا المؤشر مدفوعًا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، بعد أن سجلت نموًّا لفصلين متتاليين، في حين تباطأ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.2%، مقارنة بـ4.8% في الربع الرابع من 2024، بحسب وكالة بلومبرج.
في المقابل، تسارعت وتيرة نمو الأنشطة الحكومية لتبلغ 3.2%، ارتفاعًا من 1.7% في الربع السابق.
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