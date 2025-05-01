السيسي يهنئ سيراليون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سيراليون بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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