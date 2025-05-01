بدء توافد حافلات جماهير الزمالك لنقلهم إلى مباراة المصري

بدأت منذ قليل حافلات جماهير نادي الزمالك في التوافد إلى محيط النادي، وتحديدًا أمام بوابة 5 بسور نادي الزمالك، وذلك لنقل الجماهير إلى استاد المباراة التي تجمع الزمالك بالنادي المصري مساء اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الترتيبات الخاصة بتسهيل انتقال المشجعين إلى ملعب اللقاء، وتوفير وسيلة آمنة ومنظمة لحضور هذا الحدث الرياضي الهام.

وشهدت المنطقة المحيطة ببوابة 5 حضورًا كثيفًا من جماهير الزمالك منذ الساعات الأولى من اليوم، وسط أجواء من الحماس والترقب، حيث حرص المشجعون على التواجد مبكرًا لضمان استقلال الحافلات المخصصة، ورددت الجماهير الأهازيج والهتافات التشجيعية، تأكيدًا على دعمها الكامل للفريق في مواجهته المرتقبة.

وأكدت الجهات المنظمة أن عملية نقل الجماهير تتم وفق خطة محكمة وتحت إشراف أمني وتنظيمي كامل، لضمان وصول الحافلات إلى الاستاد في الموعد المحدد.

ويأمل جمهور الزمالك في أن تكون هذه المباراة خطوة جديدة نحو تحقيق الانتصارات والاستمرار في المنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة.

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