إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد استقرار الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن سرعة الرياح وهدوء ارتفاع الأمواج، بما يسمح بعودة الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بصورة آمنة.

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر

وأكدت الهيئة أن الحركة الملاحية انتظمت بكافة موانئها التابعة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مع التأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات بالموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة.

الموانئ لم تُسجل أي خسائر نتيجة العاصفة الترابية

وصرّح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الموانئ لم تُسجل أي خسائر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية التي ساهمت في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت البحرية.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار حالة الجاهزية الكاملة بالموانئ، مع المتابعة المستمرة لحالة الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية.

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