الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد استقرار الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر،فيتو
موانئ البحر الأحمر،فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن سرعة الرياح وهدوء ارتفاع الأمواج، بما يسمح بعودة الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بصورة آمنة.

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر

وأكدت الهيئة أن الحركة الملاحية انتظمت بكافة موانئها التابعة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مع التأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات بالموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة.

 الموانئ لم تُسجل أي خسائر نتيجة العاصفة الترابية

وصرّح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الموانئ لم تُسجل أي خسائر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية التي ساهمت في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت البحرية.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار حالة الجاهزية الكاملة بالموانئ، مع المتابعة المستمرة لحالة الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الجوية التدابير الاحترازية البحر الأحمر ارتفاع الامواج الحركة الملاحية حالة الطقس ميناء الغردقة البحري موانئ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

مواد متعلقة

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة اليوم، تعرف عليها

إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستمرار غلق الغردقة لسوء الأحوال الجوية

قبل العاصفة، السكك الحديدية ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

تداول 14 ألف طن بضائع و868 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات اليوم بسبب العاصفة الترابية والأمطار الرعدية

"اقتصادية قناة السويس" توقع عقد "ويلو فيرو" الهندي للصناعات المعدنية باستثمارات 25 مليون دولار

باستثمارات 82,5 مليار جنيه، وضع حجر أساس مجمع "شين فينج" للصناعات المعدنية بالسخنة

تداول 10 آلاف طن بضائع و572 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
ads

الأكثر قراءة

قرارات حاسمة من النيابة في قضية الطفلة "مريم"، واتهام رسمي للخفير بالخطف والاعتداء

هعورك لو قلتي لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

5 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي للمصريين

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة

«ولدينا مزيد»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يتحدث عن زيادة نعيم الجنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية