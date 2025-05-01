الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاشور: أعضاء المنظومة الأكاديمية ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات التعليمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

 وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة إلى منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والعاملين، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مُعربًا عن تقديره لجهودهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية، ودورهم الداعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وزير التعليم العالي يشيد بجهود منتسبي المنظومة الأكاديمية  

 وأكد الوزير أن جميع منتسبي المنظومة الأكاديمية يمثلون ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيدًا بعطائهم المستمر، وحرصهم على أداء مهامهم بكفاءة والتزام.

واختتم الوزير تهنئته بتمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير بيئة العمل، ودعم الكوادر البشرية بمختلف تخصصاتها داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الجامعات والمعاهد الاحتفال بعيد العمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجازة عيد العمال

مواد متعلقة

ماذا تعرف عن عمرو شعت عميد هندسة عين شمس الجديد؟

اليوم، غلق باب التقديم بمسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024-2025

تفاصيل إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء

انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم التمريضي بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل دفعة جديدة من حديثي التخرج

وزير التعليم العالي: الشباب الجامعي ركيزة بناء الجمهورية الجديدة

فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للتقنيات المستقبلية "التحدي" بجائزة 12 مليون روبل

في ذكرى التحرير، إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه
ads

الأكثر قراءة

قرارات حاسمة من النيابة في قضية الطفلة "مريم"، واتهام رسمي للخفير بالخطف والاعتداء

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

هعورك لو قلتي لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

5 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي للمصريين

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة

«ولدينا مزيد»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يتحدث عن زيادة نعيم الجنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية