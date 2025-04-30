الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتوزيع حقائب مواد غذائية على العمال

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

وجَّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتوزيع حقائب مواد غذائية على جميع عمال النظافة والخدمات المعاونة العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وفي إطار الاحتفال بعيد العمال.

 

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات العمالية وتقدير دورهم الحيوي، خاصة عمال النظافة والخدمات، الذين يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام بالمحافظة.

 

وأضاف سراج أن هذا التكريم الرمزي يعكس التقدير الحقيقي لما يبذله هؤلاء العمال من جهد يومي يستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن توزيع الحقائب الغذائية سيتم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

 

وأكد سراج حرص المحافظة على مشاركة عمالها الاحتفال بعيدهم، مشيرًا إلى دعم كافة المبادرات التى تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتحقيق مزيد من الدعم والرعاية لهم.

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