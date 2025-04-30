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رياضة

مصر تحصد 8 ميداليات في بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة بتونس

منتخب مصر لتنس الطاولة،
منتخب مصر لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، حصد المنتخب الوطني لتنس الطاولة 8 ميداليات خلال مشاركته في منافسات بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة، المقامة خلال الفترة من 28 وحتى 30 أبريل الجاري بتونس.

وتوج أبطال وبطلات مصر بـ8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزيتين.

وتمكن منتخب مصر للسيدات من حصد ذهبية منافسات الفرق، وذلك بعد الفوز على كل من منتخبي الجزائر وتونس.

فيما حقق منتخب الرجال الميدالية الفضية بالبطولة بعد الفوز على ليبيا والمغرب وتونس، والخسارة أمام الجزائر.

أما في منافسات فردي السيدات، فشهدت حصول مريم الهضيبي على الميدالية الذهبية، فيما حققت شقيقتها مروة الهضيبي الميدالية الفضية، بينما نالت كل من يسرا حلمي وفريدة بدوي الميداليتين البرونزيتين.

وفي منافسات فردي الرجال، نجح يوسف عبدالعزيز في التتويج بالميدالية الذهبية، بينما حصد محمود حلمي الميدالية الفضية.

وبهذه النتائج، ضمن الرباعي مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، يوسف عبدالعزيز، ومحمود حلمي التواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة، التي ستقام في رواندا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشهدت البطولة مشاركة كل من يوسف عبدالعزيز، محمود حلمي، علي غلاب، بدر مصطفى في الرجال، فيما شاركت كل من مريم الهضيبي، يسرا حلمي، هند فتحي، مروة الهضيبي، فريدة بدوي بمنافسات السيدات.

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