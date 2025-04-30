أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بما يسمح بعودة الأنشطة البحرية بشكل آمن.

إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستمرار غلق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية

وقد تم استئناف الحركة الملاحية بالميناء عقب التأكد من سلامة الأرصفة والممرات الملاحية، وعودة الحالة الجوية إلى المستويات التي تضمن سلامة الوحدات البحرية والعاملين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالميناء بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة.

في المقابل، يستمر غلق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و35 عقدة شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مما يجعل البحر شديد الاضطراب وغير آمن للملاحة.

ويتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بشكل لحظي الموقف التنفيذي بالموانئ، موجّهًا بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وتؤكد الهيئة أن قرار فتح أو غلق أي ميناء يتم وفقًا لمعايير السلامة وطبقًا للتقارير الجوية الفعلية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمنشآت البحرية.

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