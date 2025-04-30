الزمالك يوفر حافلة لنقل الصحفيين لتغطية لقاء المصري

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتوفير حافلة للسادة الصحفيين لحضور مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلة لتسهيل مهام السادة الصحفيين لتغطية المباراة المرتقبة.

ويشترط التسجيل لمن سبق وقاموا بتسجيل أسمائهم في كشف رابطة الأندية الخاص بحضور اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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