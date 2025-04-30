جمال عبدالرحيم: الصحفيون حريصون على خروج الانتخابات بشكل يليق بهم

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين ٢ مايو 2025 اجتماعا مع المرشحين، لاستعراض الإجراءات النهائية للعملية الانتخابية.



أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين- رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، سيتم منع غير النقابيين أعضاء الجمعية العمومية دخول مسرح النقابة، خلال مناقشة أعمال الجمعية العمومية.



وقال إن المشاحنات التي تعكر صفو العملية الانتخابية محصورة بين أفراد قليلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية لا يقبلون هذا وعلى الجميع الحفاظ على الشكل العام والخروج بالانتخابات بشكل يليق بنا.



وأوضح هنا رسائل sms ستصل كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور، لافتًا إلى أن الأعضاء سيحصلون على كارت يحوي اللجنة والدور فور توقيعهم في كشوف الجمعية العمومية.

وأكد ثقته في اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبلة، لافتًا إلى تجهيز سرادق ع على أعلى مستوى ممتد من نقابة المحامين وحتى نادي القضاة، لافتًا إلى احتوائه مكيفات صحراوية وشاشات عرض لمتابعة أعمال الانتخابات.

وأكد أن ميزانية النقابة رفعت على الموقع الإلكتروني وأرسلت إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية مشددا على رفض لتعطيل أعمال الجمعية العمومية.

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