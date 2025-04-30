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رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يتأخر أمام كاواساكي 2-1 بالشوط الأول

كاواساكي فرونتال
كاواساكي فرونتال الياباني، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-1 للأخير، والتي تقام اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدفي كاواساكي، تاتسويا إتو ويوتو أوزيكي في الدقيقتين 10 و41، بينما أحرز ساديو ماني هدف النصر السعودي في الدقيقة 28.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من هذه المباراة ضد أهلي جدة في المباراة النهائية، المقرر إقامتها، مساء السبت المقبل.

تشكيل النصر السعودي ضد كاواساكي

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو - بروزوفيتش - علي الحسن.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران - ساديو ماني.

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